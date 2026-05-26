Roland Garros, Berrettini e Paolini avanti al secondo turno: bene anche Swiatek e De Minaur

- Buona la prima per Matteo Berrettini al Roland Garros. Il tennista azzurro ha superato al primo turno l’ungherese Marton Fucsovics con il punteggio di 6-7, 7-5, 6-1, 6-2 conquistando la qualificazione al secondo turno dello Slam parigino dopo una sfida combattuta soprattutto nei primi due set.

Avanza anche Jasmine Paolini nel tabellone femminile. L’azzurra ha battuto l’ucraina Dajana Yastremska per 7-5, 6-3, confermando il buon momento di forma e staccando il pass per il turno successivo.

Tra gli altri risultati del torneo maschile, l’argentino Mariano Navone ha eliminato l’americano Jenson Brooksby in tre set con il punteggio di 6-4, 6-4, 6-4. Successo sofferto invece per l’australiano Thanasi Kokkinakis, che ha avuto la meglio sul francese Terence Atmane al quinto set: 6-7, 6-2, 4-6, 6-3, 7-5.

Vittoria anche per l’olandese Jesper De Jong, che ha superato in quattro set lo svizzero Stan Wawrinka, mentre lo spagnolo Rafael Jodar ha dominato l’americano Aleksandar Kovacevic con un netto 6-1, 6-0, 6-4.

Prosegue il cammino anche dell’americano Frances Tiafoe, vincitore contro il connazionale Eliot Spizzirri, e dell’australiano Alex De Minaur, che ha regolato il britannico Toby Samuel in tre set.

Nel torneo femminile nessun problema per la numero uno Iga Swiatek, che ha travolto l’australiana Emerson Jones con un doppio netto parziale. Successi anche per Darja Kasatkina, Maja Chwalinska e Jill Teichmann, protagoniste di vittorie convincenti nel primo turno del torneo parigino.