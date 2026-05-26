Lecce, Lassana Coulibaly convocato dal Mali per l’amichevole contro l’Iran

FRANCESCO LOIACONO - Il centrocampista del Lecce Lassana Coulibaly è stato convocato dalla nazionale del Mali per l’amichevole contro l’Iran in programma il prossimo 3 giugno.

Il calciatore giallorosso, protagonista della stagione del Lecce in Serie A con 33 presenze complessive in campionato, raggiungerà quindi la selezione maliana per l’impegno internazionale prima di iniziare il periodo di vacanza estiva.

Coulibaly vanta una lunga esperienza sia a livello di club che con la nazionale. Nel corso della sua carriera ha indossato le maglie di Salernitana, Angers SCO, Cercle Bruges, Glasgow Rangers e SC Bastia, crescendo nel settore giovanile del club francese dopo gli inizi nella JMG Bamako.

Con il Mali ha già collezionato 55 presenze in nazionale maggiore e 3 apparizioni con l’Under 23, confermandosi uno dei punti di riferimento del centrocampo della selezione africana.

Terminato l’impegno con il Mali, Coulibaly farà rientro a Lecce nel mese di luglio per iniziare la preparazione estiva in vista del prossimo campionato di Serie A.