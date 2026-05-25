Roland Garros, Cinà avanti al secondo turno: eliminato Bellucci

- Si apre con una vittoria il cammino di Federico Cinà al Roland Garros. L’azzurro supera al primo turno lo statunitense Reilly Opelka al termine di una sfida combattuta in cinque set, chiusa con il punteggio di 3-6, 6-4, 6-2, 6-7, 6-4, conquistando così l’accesso al secondo turno del torneo parigino.

Esce invece di scena Mattia Bellucci, sconfitto in tre set dal francese Quentin Halys con il punteggio di 6-3, 7-6, 6-3.

Negli altri incontri del tabellone maschile, il ceco Jakub Mensik ha battuto il francese Titouan Droguet per 6-3, 6-2, 6-4, mentre il tedesco Alexander Zverev ha regolato senza difficoltà Benjamin Bonzi con un netto 6-3, 6-4, 6-2.

Successo anche per il ceco Tomas Machac, che ha superato il belga Zizou Bergs in tre set con il punteggio di 6-4, 6-4, 6-3. L’argentino Marco Trungelliti ha eliminato il francese Kyrian Jacquet vincendo 6-4, 6-2, 6-2, mentre il connazionale Thiago Agustin Tirante si è imposto sullo spagnolo Pablo Llamas Ruiz per 6-3, 7-6, 6-7, 6-0.

Avanza anche il russo Karen Khachanov, vittorioso sul francese Arthur Gea con il punteggio di 6-3, 7-6, 6-0. Il serbo Miomir Kecmanovic ha invece superato l’ungherese Fabian Marozsan in tre set: 7-6, 6-3, 6-4.

Nel tabellone femminile si ferma subito Lucia Bronzetti, battuta dalla ceca Marie Bouzkova per 6-3, 6-1. L’americana Caty McNally ha avuto la meglio sull’australiana Ajla Tomljanovic in tre set, chiudendo 3-6, 7-6, 6-3.

Successo anche per l’ucraina Marta Kostyuk, che ha sconfitto la russa Oksana Selechmeteva con un doppio 6-2, 6-3. La svizzera Belinda Bencic ha superato l’austriaca Sinja Kraus per 6-2, 6-3, mentre l’americana Katie Volynets ha eliminato la francese Clara Burel con il punteggio di 6-3, 6-1.