Lecce, Tiago Gabriel convocato dal Portogallo Under 21
FRANCESCO LOIACONO - Nuova convocazione in nazionale per Tiago Gabriel. Il difensore portoghese del Lecce è stato infatti chiamato dal Portogallo Under 21 in vista dell’amichevole in programma il 3 giugno contro l’Irlanda del Nord.
Per il centrale giallorosso si tratta di un ulteriore riconoscimento dopo una stagione positiva con la maglia del Lecce, nella quale ha collezionato 37 presenze nel campionato di Serie A, confermandosi tra gli elementi più utilizzati della rosa salentina.
Cresciuto nei settori giovanili dello Sporting Lisbona, Tiago Gabriel ha poi proseguito il proprio percorso tra Sporting Lisbona Under 15, Under 17, Setubal Under 17, Setubal Under 19, Estrela Amadora Under 23 ed Estrela Amadora, prima dell’approdo in Italia.
Con la selezione Under 21 del Portogallo il difensore è già stato impiegato da titolare in sei occasioni. Dopo l’impegno con la nazionale, il calciatore osserverà un periodo di vacanza prima di rientrare a Lecce nel mese di luglio per l’inizio della preparazione precampionato in vista della prossima stagione.