Roland Garros, qualificazioni: avanzano Pellegrino, Cinà e Cecchinato

- Nel secondo turno delle qualificazioni del Roland Garros sorridono gli italiani Andrea Pellegrino, Federico Cinà e Marco Cecchinato, che conquistano l’accesso al terzo turno.

Pellegrino ha superato il sudafricano Lloyd Harris con il punteggio di 3-6 6-0 6-3, mentre Cinà ha battuto l’australiano Bernard Tomic per 6-2 6-4. Successo anche per Cecchinato, vincitore 6-3 7-6 contro il greco Stefanos Sakellaridis.

Si ferma invece il cammino di Stefano Travaglia, eliminato dall’americano Michael Zheng con un doppio 7-5. Out anche Francesco Maestrelli, sconfitto dallo spagnolo Roberto Carballes Baena per 2-6 6-3 6-3.

Negli altri incontri, il cinese Coleman Wong ha battuto il ceco Zdenek Kolar 7-5 2-6 6-1. Il portoghese Jaime Faria ha avuto la meglio sull’americano Colton Smith per 6-1 3-6 6-3.

L’austriaco Jurij Rodionov ha superato il brasiliano Gustavo Heide 6-1 6-4, mentre il canadese Alexis Galarneau ha sconfitto il brasiliano Pedro Boscardin Dias per 4-6 6-3 6-4.

Successo anche per l’austriaco Lukas Neumayer contro lo spagnolo Alejandro Moro Canas con il punteggio di 6-1 6-3.

Il britannico Toby Samuel ha eliminato il belga David Goffin per 5-7 6-3 6-3, mentre lo spagnolo Pablo Llamas Ruiz ha sconfitto il francese Ugo Blanchet 6-4 6-2.