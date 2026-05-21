Il Casarano saluta i playoff: 0-0 a Brescia, passa l’Union
FRANCESCO LOIACONO - Il Casarano pareggia 0-0 contro l’Union Brescia allo stadio Rigamonti nel ritorno del secondo turno della fase nazionale dei playoff di Serie C ed è eliminato dalla corsa promozione.
Decisiva la pesante sconfitta dell’andata, quando i salentini erano stati battuti 3-0 al Capozza.
Nel primo tempo i padroni di casa si rendono subito pericolosi: al 9’ Rizzo sfiora il vantaggio per l’Union Brescia, mentre al 12’ è Crespi ad andare vicino al gol.
Il Casarano prova a reagire al 16’ con Cosimo Chiricò, che manca di poco la rete. Al 22’ Ferrara calcia di destro senza trovare lo specchio della porta, mentre al 36’ Grandolfo non riesce a sfruttare una buona occasione.
Nel finale della prima frazione ancora opportunità da entrambe le parti: al 40’ Crespo, di testa, non riesce a indirizzare verso la porta, mentre al 44’ Leonetti spreca una chance favorevole per i rossazzurri.
Nella ripresa, al 25’, Armati dell’Union Brescia conclude fuori da pochi metri. Il Casarano prova il forcing finale: al 41’ Giraudo sfiora il gol e al 93’ Ferrara va a un passo dalla rete che avrebbe almeno reso meno amaro il finale.
Con questo risultato l’Union Brescia conquista la semifinale playoff, dove affronterà la Salernitana in doppia sfida: andata il 24 maggio a Salerno, ritorno il 27 maggio a Brescia.
Si chiude invece la stagione del Casarano, che nel prossimo campionato di Serie C proverà a rilanciare le proprie ambizioni.