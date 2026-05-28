Roland Garros, Sinner ko al secondo turno: malessere in campo e rimonta shock di Cerúndolo

PARIGI - Jannik Sinner esce di scena al secondo turno del Roland Garros 2026 al termine di una partita dai due volti, persa in cinque set contro l’argentino Juan Manuel Cerúndolo.

Il match sembrava ampiamente nelle mani del numero uno azzurro, avanti due set a zero e vicino alla chiusura in più di un’occasione. Poi, però, la svolta: nel corso del terzo set Sinner ha accusato un improvviso malessere fisico che ha condizionato in modo evidente la sua prestazione. Lo stesso giocatore, durante lo scambio, ha riferito di non sentirsi bene arrivando a dichiarare: “Non mi sento bene, ho bisogno di vomitare”.

Da quel momento l’inerzia della partita si è completamente ribaltata. L’azzurro ha progressivamente perso brillantezza e continuità, mentre Cerúndolo ha approfittato del calo fisico e mentale dell’avversario, imponendo un ritmo crescente e conquistando 18 degli ultimi 20 game.

Una rimonta che ha sorpreso il pubblico e lo stesso campo, con il tennista argentino capace di trasformare una situazione quasi compromessa in una vittoria pesante in uno dei tornei più importanti della stagione.

Per Sinner si tratta di una sconfitta amara, maturata dopo un avvio dominante e condizionata da un episodio fisico che ha cambiato radicalmente l’andamento del match. Le condizioni dell’azzurro saranno ora monitorate per chiarire la natura del malessere accusato durante l’incontro.