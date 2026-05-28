Trani, tra arte e astronomia: a Palazzo delle Arti Beltrani tornano i “Percorsi Stellari”

TRANI - A Trani l’estate 2026 si apre sotto il segno della contaminazione tra scienza, arte e divulgazione culturale. A partire da sabato 6 giugno, Palazzo delle Arti Beltrani inaugura la rassegna “Percorsi Stellari”, un ciclo di serate che trasforma la corte del palazzo in un osservatorio a cielo aperto, dove astronomia e patrimonio artistico dialogano in un’unica esperienza immersiva.

Il format, evoluzione del progetto “Una Notte al Museo”, è curato da Delle Arti ODV ETS insieme all’Associazione astrofili Cieli Stellati di Puglia e propone un programma che unisce osservazioni telescopiche, laboratori didattici per bambini, visite serali alle collezioni museali e degustazioni di prodotti tipici locali.

La prima serata: Venere e Giove protagonisti

L’appuntamento inaugurale, in programma sabato 6 giugno, è dedicato al tema “La danza di Venere e Giove”, con un percorso divulgativo che accompagnerà il pubblico alla scoperta dei due pianeti e delle loro congiunzioni più spettacolari.

La serata prenderà avvio alle 19:00 con il laboratorio “Esploratori del Cosmo”, rivolto ai bambini tra i 6 e i 12 anni, pensato per avvicinare le nuove generazioni all’astronomia attraverso attività ludiche e sperimentali. Seguirà, dalle 19:45, una presentazione scientifica che introdurrà il momento centrale della serata: l’osservazione al telescopio di Venere e Giove.

Parallelamente, i visitatori potranno accedere alle sale del museo per una visita notturna delle collezioni, in un percorso che intreccia la narrazione storica della città con l’osservazione del cielo. L’esperienza sarà arricchita da degustazioni di prodotti tipici pugliesi.

Un progetto tra divulgazione e turismo culturale

“Percorsi Stellari” si conferma come un progetto di divulgazione scientifica e valorizzazione culturale che punta a rafforzare l’attrattività turistica di Trani, integrando patrimonio artistico, ricerca astronomica e fruizione esperienziale.

Il ciclo proseguirà durante l’estate e l’inizio dell’autunno con altri due appuntamenti: il 16 luglio con “La Luna e il Leone”, dedicato alle osservazioni del cielo estivo, e il 18 settembre con “Il Signore degli Anelli”, focalizzato su Saturno e il suo sistema di anelli.

Un calendario tra cielo e cultura

Ogni evento seguirà una struttura articolata tra laboratori per bambini, momenti divulgativi e osservazioni guidate al telescopio, trasformando la corte del Palazzo delle Arti Beltrani in un vero e proprio laboratorio a cielo aperto.

La rassegna si inserisce nella programmazione culturale 2026 del palazzo, che include anche musica, teatro e percorsi espositivi, con diverse formule di abbonamento annuale pensate per il pubblico e per i visitatori abituali.

Con “Percorsi Stellari”, Trani punta così a consolidare la propria identità di città della cultura e dell’ospitalità, dove la valorizzazione del patrimonio si intreccia con esperienze innovative capaci di attrarre turismo e pubblico locale.



