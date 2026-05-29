Romania, drone precipita su un edificio a Galați: incendio e due feriti lievi

GALATI, ROMANIA - Un drone è precipitato su un edificio residenziale nella città di Galați, in Romania, provocando un incendio e il ferimento lieve di due persone. L’episodio è stato riportato dall’agenzia RBC-Ucraina, che cita fonti locali e il Servizio di pronto intervento (ISU).

Secondo le ricostruzioni, il drone avrebbe colpito un appartamento al decimo piano dell’edificio, innescando un’esplosione e un incendio immediato. L’impatto è avvenuto poco prima delle tre del mattino, in concomitanza con un massiccio attacco con droni condotto dalla Federazione Russa contro la regione di Odessa.

Per la posizione geografica della città, non lontana dall’area degli attacchi, si ipotizza che il velivolo possa essere riconducibile alle operazioni russe, anche se al momento non vi sono conferme ufficiali indipendenti.

La Nato ha condannato l’accaduto, definendo l’azione della Russia “sconsiderata” e sottolineando i rischi di escalation legati all’impiego dei droni nelle aree di confine.

Sul piano politico, si inseriscono anche le dichiarazioni del ministro degli Esteri Antonio Tajani, che ha ribadito il sostegno dell’Italia all’ingresso dell’Ucraina nell’Unione europea, pur richiamando la necessità di valutare attentamente i tempi e di non trascurare il percorso di adesione dei Paesi dei Balcani occidentali.