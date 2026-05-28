Rondone pallido intrappolato negli uffici del sindaco: intervento di recupero a Palazzo della Città

BARI - Singolare episodio questa mattina a Palazzo della Città, dove un esemplare adulto di rondone pallido (Apus pallidus) è entrato accidentalmente nella stanza del sindaco Vito Leccese dopo essere penetrato da una finestra aperta.

L’animale è stato recuperato grazie all’intervento del Nucleo operativo per il recupero e la tutela della fauna selvatica, con il supporto degli operatori della Multiservizi, che hanno collaborato per mettere in sicurezza il volatile e agevolarne la cattura senza conseguenze.

Il recupero e la messa in sicurezza

Dopo essere stato individuato all’interno dell’ufficio, il rondone si era rifugiato in una cornice sotto la volta della stanza, rimanendo nascosto per alcune ore. Le operazioni di recupero sono state condotte da Nicola Monno, che ha provveduto alla cattura e al successivo trasferimento dell’animale.

Il rondone è stato poi affidato all’Osservatorio faunistico per le verifiche veterinarie, con l’obiettivo di accertarne lo stato di salute prima dell’eventuale rilascio in natura.

Una specie migratrice fragile nei contesti urbani

Il rondone pallido è un uccello migratore che arriva in Italia dall’Africa nel periodo primaverile per nidificare, per poi ripartire verso sud alla fine dell’estate. La specie è caratterizzata da una particolare conformazione delle zampe, con tutte le dita rivolte in avanti, adattamento che facilita l’ancoraggio a pareti e superfici verticali ma che lo rende vulnerabile quando si trova a terra o in ambienti chiusi.

L’esemplare recuperato risultava in buone condizioni generali e verrà verosimilmente reimmesso in libertà al termine degli accertamenti.