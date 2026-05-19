Rubino Wine Party 2026, a Brindisi torna l’evento tra vino, musica e sapori di Puglia

BRINDISI – Degustazioni, musica live e cultura del vino tornano protagoniste con il “Rubino Wine Party 2026”, l’evento firmato Tenute Rubino che inaugura la stagione primaverile dell’enoturismo pugliese.

L’appuntamento è fissato per sabato 23 maggio 2026 nella cantina dell’azienda, in via Enrico Fermi a Brindisi, dove gli spazi produttivi si trasformeranno per una sera in una location dedicata a vino, gastronomia e musica contemporanea.

Degustazioni tra rosati e specialità del territorio

La serata prenderà il via dalle 20 con un percorso enogastronomico dedicato alle nuove annate dei vini bianchi e rosati della cantina, con particolare attenzione a “Oltremè Rosato”, etichetta simbolo dell’evento e interprete del vitigno Susumaniello.

L’esperienza food sarà curata dal team di Numero Primo, la vinoteca legata a Tenute Rubino, che proporrà una selezione di piatti ispirati alla tradizione gastronomica pugliese in abbinamento ai vini della cantina.

Live set e dj internazionali

Dopo la parte dedicata alle degustazioni, spazio alla musica con una line-up che unisce sonorità soul, urban ed elettroniche.

Ad aprire il programma sarà Nikaleo, artista pugliese che mescola neo soul, R&B e hip hop e che negli ultimi anni si è esibita in festival nazionali come Uno Maggio Taranto e Locus Festival.

Seguirà il format internazionale “Jealousy”, incentrato sulle hit dance e pop degli anni Duemila, mentre il closing set sarà affidato a Chicco Giuliani, dj e producer attivo nella scena house ed elettronica italiana.

Due formule di partecipazione

L’evento sarà accessibile esclusivamente su prenotazione e con posti limitati. Sono previste due modalità di ingresso:

Full Experience dalle 20: percorso completo food & wine con concerto

After Party dalle 22.30: accesso alla parte musicale con due calici inclusi

Il Rubino Wine Party si conferma così uno degli appuntamenti più riconoscibili del calendario enogastronomico pugliese, capace di unire promozione del territorio, cultura del vino e intrattenimento contemporaneo.

Per informazioni e prenotazioni: Tenute Rubino