“Ruote nella Storia” arriva a Putignano: il 24 maggio raduno nazionale di auto d’epoca

PUTIGNANO - Domenica 24 maggio 2026 Putignano ospiterà una nuova tappa di “Ruote nella Storia”, il raduno nazionale dedicato agli appassionati e ai possessori di auto storiche promosso da ACI Storico.

L’iniziativa è organizzata dall’Automobile Club Bari-BAT con l’obiettivo di valorizzare il patrimonio culturale, turistico ed enogastronomico italiano attraverso il fascino del motorismo storico.

Un viaggio tra motori, cultura e territorio

“Ruote nella Storia” nasce dalla collaborazione tra ACI Storico e I Borghi più Belli d’Italia, con l’intento di promuovere i territori italiani attraverso eventi itineranti dedicati alle vetture d’epoca.

Nel tempo, il progetto ha ampliato il proprio raggio d’azione coinvolgendo non solo i borghi più noti, ma anche realtà meno conosciute, accomunate da un forte valore storico, artistico e paesaggistico.

Protagoniste assolute della manifestazione saranno le auto storiche riconosciute da ACI Storico, considerate simboli della tradizione automobilistica italiana e testimonianza di eleganza, design e innovazione.

Itinerari culturali e degustazioni tipiche

La tappa di Putignano proporrà ai partecipanti un percorso tra arte, tradizioni e paesaggi locali, accompagnato da momenti dedicati alla gastronomia del territorio.

Il programma prevede infatti degustazioni di prodotti tipici certificati e specialità locali, con l’obiettivo di valorizzare le eccellenze agroalimentari pugliesi e rafforzare il legame tra manifestazione e comunità ospitante.

Ranieri: “Valorizzare il territorio attraverso la passione”

“Con ‘Ruote nella Storia’ vogliamo non solo celebrare il fascino intramontabile delle auto d’epoca, ma anche raccontare il nostro territorio attraverso cultura, tradizione e passione”, ha dichiarato Ranieri, presidente dell’Automobile Club Bari-BAT.

Secondo il presidente, Putignano rappresenta una tappa significativa del progetto grazie alla sua identità storica e alla capacità di accogliere iniziative legate alla promozione del territorio.

Iscrizioni aperte fino al 22 maggio

Le iscrizioni al raduno resteranno aperte fino a venerdì 22 maggio 2026 alle ore 12.

Per informazioni e modalità di partecipazione è possibile contattare l’Automobile Club Bari-BAT al numero 080-5534901 oppure consultare il sito ufficiale ACI Bari-BAT.