Lovascio chiude la campagna elettorale a Conversano: “Esperienza affascinante, ora ci vediamo lunedì”

CONVERSANO - Si è conclusa con un comizio finale la campagna elettorale della coalizione guidata da Giuseppe Lovascio, che ha ringraziato sostenitori e liste collegate nel corso dell’ultimo intervento pubblico prima del voto.

Il candidato sindaco ha definito l’esperienza “affascinante e appassionante”, sottolineando il valore del percorso politico e civico costruito nelle settimane di campagna.

“Otto liste e cittadini straordinari”

Nel suo discorso, Giuseppe Lovascio ha evidenziato il contributo delle otto liste a sostegno della coalizione, lodando l’impegno dei cittadini coinvolti:

“Persone straordinarie che si sono messe in gioco per il futuro della nostra città”, ha dichiarato, sottolineando il carattere partecipativo dell’esperienza elettorale.

Campagna basata su proposte e confronto

Lovascio ha rivendicato lo stile adottato durante tutta la competizione elettorale, basato – a suo dire – su proposte e programmi piuttosto che su attacchi politici:

“Non siamo andati contro nessuno, abbiamo parlato di idee e progetti per la città”, ha affermato, definendo questo approccio un elemento distintivo della coalizione.

“Continuità, innovazione e unità”

Nel passaggio finale del suo intervento, il candidato ha aperto alla prospettiva amministrativa, parlando di continuità e sviluppo per Conversano.

Ha sottolineato la necessità di una città “unita, innovativa e capace di guardare al futuro”, ribadendo la presenza di una squadra “forte e motivata”.

Chiusura e ringraziamenti

Il comizio si è concluso con un ringraziamento rivolto a sostenitori, volontari e cittadini che hanno seguito la campagna elettorale:

“Grazie a tutti. Ci vediamo lunedì”, ha dichiarato Giuseppe Lovascio, chiudendo ufficialmente la fase di confronto politico sul territorio in vista dell’appuntamento elettorale.