Sacerdote ai domiciliari nel Salento: accusato di molestie su un minorenne durante la confessione

LEUCA - Un sacerdote di 69 anni della diocesi di Diocesi di Ugento-Santa Maria di Leuca è stato arrestato ai domiciliari con obbligo di braccialetto elettronico con l’accusa di presunte molestie sessuali nei confronti di uno studente minorenne.

Il provvedimento è stato eseguito dagli agenti della Squadra Mobile su disposizione del gip di Tribunale di Lecce Francesco Valente, su richiesta del sostituto procuratore Erika Masetti, al termine di un’indagine avviata dopo la denuncia presentata dalla madre del ragazzo.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, gli episodi contestati sarebbero tre e si sarebbero verificati tra novembre e maggio durante momenti di confessione. Sarebbe stato il giovane a raccontare alla madre le presunte attenzioni ricevute dal religioso.

L’arresto è stato disposto sulla base dei gravi indizi di colpevolezza raccolti nel corso delle indagini. Durante l’interrogatorio di garanzia il sacerdote ha respinto ogni accusa, sostenendo che si sarebbe trattato di un rito di purificazione richiesto dal ragazzo, convinto di essere posseduto dal demonio.