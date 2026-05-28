Salone Mediterraneo dell’Impresa: dalla Regione Puglia annunciate due nuove misure agevolate per micro e medie imprese

TARANTO - Dal JTF Puglia annunciate al Salone Mediterraneo dell’Impresa due nuove misure finanziate con 100 milioni di euro: Fondo di Garanzia e Microprestito.

Giuseppe Spadafino, presidente provinciale di Confcommercio, ha espresso soddisfazione per le novità annunciate:

«Le nuove misure rappresentano una risposta concreta e tempestiva alle sollecitazioni che la nostra associazione avanza da tempo. Da mesi Confcommercio ribadisce la necessità di estendere i canali di agevolazione al settore del commercio e, più in generale, a tutto il comparto del terziario. La transizione economica di Taranto non può prescindere da questi motori vitali del tessuto urbano e sociale. Il passo compiuto oggi va nella direzione giusta: dare ossigeno e competitività a chi contribuisce ogni giorno a tenere vivi i nostri territori».

Tullio Mancino, direttore di Confcommercio Taranto, ha sottolineato come le istituzioni abbiano recepito la richiesta di adattare le misure del JTF alle prospettive di sviluppo del territorio:

«Lo scenario emerso è chiaro: il mercato ionico sta vivendo una progressiva e irreversibile terziarizzazione, trainata da turismo, servizi e blue economy. Tuttavia i dati evidenziano criticità strutturali: le micro e piccole imprese mostrano una ridotta capacità di attrarre investimenti e in larga parte non conoscono le misure agevolative disponibili. Diventa ora fondamentale il ruolo di Confcommercio nel fare da ponte tra istituzioni, imprese e professionisti, affinché queste risorse si trasformino in cantieri, innovazione e nuova occupazione per il territorio».

Confcommercio rilancia inoltre la proposta di finanziare sportelli di facilitazione gestiti dai Centri di Assistenza Tecnica delle associazioni di categoria, con l’obiettivo di potenziare l’informazione e agevolare gli investimenti delle imprese.