Grottaglie guarda al mondo: 81 opere selezionate per il Concorso di Ceramica Contemporanea “Mediterraneo” 2026

GROTTAGLIE - Grottaglie si conferma capitale internazionale della ceramica contemporanea con la XXXIII edizione del Concorso di Ceramica Contemporanea “Mediterraneo”, in programma dal 4 luglio al 18 ottobre 2026 negli spazi del Castello Episcopio.

L’edizione 2026 segna un ulteriore salto di qualità per la storica manifestazione promossa dal Comune di Grottaglie, capace quest’anno di attrarre 410 opere provenienti da 48 Paesi del mondo, confermando il respiro sempre più internazionale dell’evento.

Sessantasei opere nella sezione principale

Per la categoria principale sono arrivate 382 candidature presentate da 253 artisti internazionali. Al termine della selezione, la giuria ha scelto 66 opere realizzate da 62 artisti provenienti da Europa, Asia, America Latina e Oceania.

Le opere affrontano temi contemporanei come ecologia, identità, memoria, trasformazioni sociali e rapporto tra artigianato e innovazione artistica, attraverso linguaggi che spaziano dalla scultura all’installazione sperimentale.

Tra i Paesi rappresentati figurano Argentina, Cina, Giappone, Corea del Sud, Messico, Israele, Grecia, Spagna, Paesi Bassi, Ucraina e Italia.

Debutta la nuova sezione “Grande Opera”

La principale novità dell’edizione 2026 è la nuova sezione “Grande Opera”, dedicata a installazioni e interventi scultorei in ceramica pensati per dialogare con lo spazio urbano.

Sono stati selezionati 15 progetti realizzati da 14 artisti internazionali, con un premio dedicato da 10mila euro.

L’obiettivo è portare la ceramica fuori dagli spazi museali, trasformandola in strumento di rigenerazione culturale e relazione con il tessuto cittadino.

Premi e valorizzazione degli artisti

Il concorso conferma un importante sistema di sostegno agli artisti.

Il 1° Premio “Mediterraneo” da 5mila euro prevede l’ingresso dell’opera vincitrice nella collezione del Museo della Ceramica.

Il 2° Premio “Mostra Personale” da 2mila euro offrirà uno spazio espositivo dedicato nell’edizione successiva.

Il 3° Premio “Residenza d’artista Under 35”, sostenuto da BCC San Marzano di San Giuseppe, garantirà tutoraggio e supporto produttivo ai giovani artisti.

A questi si aggiunge il premio da 10mila euro destinato alla sezione “Grande Opera”.

Lisa Hockemeyer: “La ceramica è un linguaggio vivo”

La curatela della XXXIII edizione è affidata a Lisa Hockemeyer, storica dell’arte e docente universitaria selezionata tramite bando pubblico.

Secondo Hockemeyer, il concorso rappresenta oggi uno dei luoghi più interessanti di confronto internazionale sulla ceramica contemporanea.

«La ceramica emerge non come tradizione statica, ma come linguaggio artistico vivo e in continua evoluzione», ha dichiarato la curatrice, sottolineando come le opere selezionate affrontino le tensioni del presente attraverso la forza materica dell’argilla.

Grottaglie centro internazionale della ceramica

La manifestazione è promossa dal Comune di Grottaglie – Assessorato alla Cultura, Turismo e Valorizzazione della Ceramica guidato da Raffaella Capriglia, insieme al sindaco Ciro D'Alò.

Il concorso si svolge con il patrocinio della Regione Puglia e la collaborazione di POP Pottery of Puglia, confermando il ruolo di Grottaglie come punto di riferimento internazionale per la ricerca artistica contemporanea legata alla ceramica.