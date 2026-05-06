San Nicola 2026, il maltempo condiziona le celebrazioni: pioggia prevista l’8 maggio

BARI - La festa di San Nicola 2026 a Bari dovrà fare i conti con le condizioni meteo instabili previste proprio nel giorno centrale delle celebrazioni. Se il Corteo Storico del 7 maggio dovrebbe svolgersi regolarmente, grazie a una situazione atmosferica stabile e cieli in prevalenza sereni sulla Puglia, l’attenzione si concentra invece su venerdì 8 maggio, giornata clou della festa, attesa caratterizzata da piogge diffuse.

Secondo le previsioni, le precipitazioni potrebbero iniziare già dalle prime ore del mattino, con possibili intensificazioni nel pomeriggio. In serata è comunque atteso un progressivo miglioramento, che potrebbe consentire lo svolgimento degli appuntamenti religiosi e delle celebrazioni previste in programma.

Processione in mare e Messa all’alba

L’8 maggio, come da tradizione, sarà dedicato ai momenti più solenni della festa. È confermata la Messa all’alba nella Basilica di San Nicola e la successiva processione in mare con l’imbarco della statua del Santo dal Molo di San Nicola, uno degli eventi più partecipati da fedeli e turisti.

Nonostante le condizioni meteo incerte, resta confermato anche il passaggio delle Frecce Tricolori, che sorvoleranno la città pur senza eseguire l’abituale esibizione acrobatica completa.

Scelta legata al contesto internazionale

La riduzione del programma aereo è stata concordata tra il Comune di Bari e l’Aeroclub, in un contesto definito complesso a livello internazionale. Una decisione già adottata anche in altre città italiane, con l’obiettivo di mantenere vive le tradizioni adattandole al momento storico.

L’ultima esibizione completa delle Frecce Tricolori a Bari risale al 2022, mentre negli anni successivi il programma è stato progressivamente ridimensionato.