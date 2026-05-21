Sanità pugliese, scontro politico sul deficit. Bellomo (FI) attacca il Pd: “Imbarazzanti le dichiarazioni di Braga”

BARI - Continua il confronto politico acceso sul tema della sanità in Puglia e sul presunto deficit dei conti regionali. A intervenire è il deputato di Forza Italia Davide Bellomo, capogruppo in Commissione Giustizia alla Camera, che replica duramente alle dichiarazioni della capogruppo del Partito Democratico Chiara Braga.

“Quando non si sanno le cose è molto meglio tacere – afferma Bellomo –. La collega Braga si infila nel buco rosso della sanità pugliese con dichiarazioni imbarazzanti, ripetendo le bugie di Decaro con un copia e incolla che trasuda servilismo ideologico”.

Il parlamentare azzurro punta il dito contro la gestione della sanità regionale, parlando di una situazione finanziaria critica: “Trecentocinquanta milioni di euro di deficit sono una cifra enorme, frutto di una gestione scellerata delle risorse pubbliche, fatta di sprechi, assunzioni clientelari e cattiva programmazione”.

Secondo Bellomo, la situazione sarebbe il risultato di anni di governo del centrosinistra in Puglia: “La causa è una sola: una gestione sbagliata della sanità che dura da vent’anni. Oggi i cittadini si trovano a pagare le conseguenze di quel sistema”.

Il deputato di Forza Italia contesta anche la lettura dei dati relativi ai finanziamenti sanitari: “I fondi non sono mancati, ma sono stati gestiti male. In altre regioni, anche governate da forze politiche diverse, la programmazione ha evitato sprechi e disavanzi”.

Bellomo conclude con un attacco politico diretto: “Oggi la Puglia è in una situazione difficile. E mi creda la capogruppo del Pd: l’assonanza con il termine ‘braghe di tela’ non era voluta”.