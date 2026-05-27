Santa Maria la Greca di Putignano candidata come “Luogo del Cuore” FAI

PUTIGNANO - La chiesa di Santa Maria la Greca è stata candidata al censimento nazionale “I Luoghi del Cuore” promosso dal FAI - Fondo Ambiente Italiano, uno dei più importanti programmi italiani dedicati alla valorizzazione del patrimonio storico, artistico e paesaggistico.

La candidatura sarà ufficialmente lanciata venerdì 5 giugno alle ore 19.30, nel corso di un incontro pubblico organizzato dalla Delegazione FAI Trulli e Grotte in collaborazione con la Rettoria di Santa Maria la Greca.

Un incontro dedicato al patrimonio artistico della chiesa

L’evento sarà dedicato alla valorizzazione della storica chiesa putignanese e, in particolare, del prezioso Compianto ligneo custodito sull’altare settecentesco.

L’opera, composta dalla Madonna che sorregge il corpo del Cristo morto insieme alla figura di San Giovanni, sarà al centro della conferenza della storica dell’arte Maria Cristina Rossi dal titolo “Il Compianto di Santa Maria la Greca”.

Secondo gli studi più recenti della ricercatrice, il gruppo scultoreo si inserisce nel più ampio contesto dei Compianti diffusi nel Nord Europa dal XIV secolo, modelli iconografici che hanno influenzato anche opere celebri come la Pietà di Michelangelo.

Interventi e approfondimenti storici

La serata si aprirà con il saluto di Don Simeon Nkomo, che approfondirà il valore spirituale e comunitario della chiesa.

Seguiranno gli interventi di Marinilde Giannandrea, dedicato al ruolo del FAI nella tutela del patrimonio culturale, e di Pinuccio Mangini, che racconterà storie e tradizioni popolari legate all’edificio sacro.

A chiudere l’incontro sarà Carmela Curci, con una panoramica sul censimento nazionale e sull’importanza delle segnalazioni dei cittadini per sostenere interventi concreti di recupero e valorizzazione.

Un patrimonio identitario da tutelare

Situata nel cuore del centro storico di Putignano, la chiesa di Santa Maria la Greca rappresenta uno dei luoghi simbolo della comunità locale.

Nel corso dei secoli l’edificio ha subito numerose trasformazioni che ne hanno definito l’attuale volto barocco, arricchito da importanti elementi artistici e architettonici.

Oltre al Compianto ligneo, la chiesa custodisce le reliquie di Santo Stefano protomartire, patrono della città, conservate in un prezioso reliquiario d’argento tra XII e XIII secolo, una Madonna Odigitria di tradizione bizantina e un raffinato pavimento settecentesco in maiolica di scuola napoletana.

La candidatura al FAI come occasione di valorizzazione

La candidatura al progetto “Luoghi del Cuore” punta ora a rafforzare la sensibilizzazione sul valore storico e identitario del complesso religioso e sulla necessità di interventi di manutenzione e tutela.

Secondo gli organizzatori, l’obiettivo è coinvolgere cittadini, associazioni e istituzioni in un percorso condiviso di valorizzazione del patrimonio culturale locale.

L’evento è promosso dalla Delegazione FAI dei Trulli e delle Grotte e dalla Chiesa Rettoria di Santa Maria la Greca, in collaborazione con l’Associazione La Goccia e con il patrocinio del Comune di Putignano.

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