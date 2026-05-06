Santeramo in Colle, furto d’auto in centro: rubata una Mercedes GLC da 65mila euro in tre minuti

SANTERAMO IN COLLE – Nuovo furto d’auto in pieno centro cittadino. È accaduto la sera del 5 maggio in corso Roma, dove una Mercedes GLC del valore stimato di circa 65mila euro è stata rubata in pochi minuti da un gruppo di quattro persone.

L’episodio è stato ripreso dalle telecamere di videosorveglianza della zona, che hanno documentato le fasi dell’azione e stanno ora fornendo elementi utili alle indagini.

Il colpo ripreso dalle telecamere

Nel video si vede un’Audi arrivare sul posto con a bordo i presunti autori del furto: quattro individui vestiti di scuro e con il volto coperto. Il gruppo agisce con rapidità e metodo, scegliendo un veicolo parcheggiato lungo la strada principale del centro.

In appena tre minuti, secondo la ricostruzione, i malviventi riescono ad agganciare il SUV con un cavo e a trascinarlo via, allontanandosi senza incontrare ostacoli o reazioni immediate.

Indagini in corso

Il filmato delle telecamere di sicurezza è ora al vaglio degli investigatori, che stanno analizzando modalità operative e possibili collegamenti con altri furti simili avvenuti nella zona.

L’episodio si inserisce in un contesto di crescente attenzione verso i furti di auto di alta gamma, spesso messi a segno con tecniche rapide e coordinate, che rendono complesso l’intervento immediato delle forze dell’ordine.