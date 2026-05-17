Sinner nella storia: trionfa agli Internazionali d’Italia dopo 50 anni
ROMA - Jannik Sinner scrive una nuova pagina della storia del tennis italiano. Il numero uno del mondo ha conquistato gli Internazionali BNL d’Italia battendo in finale il norvegese Casper Ruud con il punteggio di 6-4, 6-4.
Sul Centrale del Foro Italico, Sinner è diventato il primo italiano a vincere il torneo nel singolare maschile cinquant’anni dopo Adriano Panatta, ultimo azzurro a riuscirci nel 1976.
Un successo che certifica ulteriormente il dominio del campione altoatesino nel circuito mondiale. Con il trionfo di Roma, infatti, Sinner completa anche il Career Golden Masters, riuscendo a vincere tutti i tornei Masters 1000 del calendario: un traguardo raggiunto in precedenza soltanto da Novak Djokovic.
Per il fuoriclasse azzurro si tratta inoltre del sesto Masters 1000 consecutivo conquistato, il quinto in questo straordinario 2026, stagione che lo sta consacrando definitivamente come protagonista assoluto del tennis mondiale.