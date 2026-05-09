Sinner riparte da Roma: battuto Ofner, è al terzo turno degli Internazionali d’Italia

ROMA - Jannik Sinner parte con il piede giusto agli Internazionali d'Italia. Il numero uno del mondo conquista il terzo turno del torneo romano superando l’austriaco Sebastian Ofner con il punteggio di 6-3, 6-4 in poco più di un’ora e mezza di gioco.

Debutto convincente al Foro Italico per l’azzurro, che ha controllato il match dall’inizio alla fine senza concedere palle break all’avversario. A fare la differenza sono stati un break per set e l’elevata qualità al servizio, fondamentale che ha permesso a Sinner di gestire senza affanni i momenti decisivi dell’incontro.

Per il campione altoatesino si tratta della 29esima vittoria consecutiva nei tornei Masters 1000: una serie che eguaglia quella di Roger Federer ed è ora la terza più lunga nella storia del circuito, a due successi dal record detenuto da Novak Djokovic.

Sinner tornerà in campo lunedì contro il vincente della sfida tra Alexei Popyrin e Jakub Menšík.