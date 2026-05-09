Serie A, la Juventus espugna il Via del Mare: Lecce battuto 0-1
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FRANCESCO LOIACONO - Nella trentaseiesima giornata di Serie A il Lecce perde 0-1 contro la Juventus allo stadio “Via del Mare”.
La gara si decide nei primissimi minuti: al 1’ la Juventus passa in vantaggio con Dusan Vlahovic, che finalizza di destro un cross di Cambiaso. Il Lecce reagisce subito con Cheddira, vicino al pareggio al 3’, mentre al 4’ Conceição colpisce il palo con una conclusione di sinistro.
Nel primo tempo i padroni di casa provano a rendersi pericolosi anche con Ramadani al 15’, ma senza trovare la porta. Al 39’ ancora Vlahovic sfiora il raddoppio, confermando la superiorità offensiva dei bianconeri nella prima frazione.
Nella ripresa la Juventus va più volte vicina al gol: al 3’ una rete di Vlahovic viene annullata per fuorigioco di Cambiaso, mentre al 14’ un altro gol, questa volta di Kalulu, viene annullato per offside dello stesso Vlahovic. Il Lecce prova a restare in partita e al 32’ Ndri sfiora il pareggio.
Nel finale, al 94’, Boga va vicino al raddoppio per la Juventus, ma il risultato non cambia.
Con questa sconfitta il Lecce resta quartultimo in classifica con 32 punti, mentre la Juventus sale a 68 punti, consolidando il terzo posto.