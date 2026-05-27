Smaltimento illecito di rifiuti tra Campania e Puglia, maxi operazione dei Carabinieri: 19 misure cautelari

NAPOLI - È in corso dalle prime ore di questa mattina una vasta operazione dei Carabinieri per la Tutela Ambientale e la Sicurezza Energetica di Napoli, coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Bari, contro un’organizzazione criminale accusata di gestire un traffico illecito di rifiuti speciali.

Secondo quanto emerso dalle indagini, i rifiuti provenivano da diverse province della Campania e sarebbero stati smaltiti illegalmente e abbandonati in aree agricole delle province di Foggia e della Bat.

Nell’operazione sono impegnati circa 90 militari del Reparto Speciale dell’Arma e dei Comandi Provinciali di Napoli, Benevento, Bari, Roma, Caserta, Latina e Foggia.

I Carabinieri stanno eseguendo 19 provvedimenti cautelari emessi nell’ambito dell’inchiesta coordinata dalla DDA di Bari.