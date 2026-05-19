Sparatoria a Foggia, due arresti per tentato omicidio: sequestrate pistole con matricola abrasa

FOGGIA - I Carabinieri della Compagnia di Foggia hanno arrestato in flagranza di reato due uomini, un 37enne albanese e un 37enne foggiano, gravemente indiziati di tentato omicidio in concorso e porto di armi clandestine.

L’episodio risale alla serata del 10 maggio scorso, quando nei pressi del parcheggio del “Penny Market” di via San Severo era stata segnalata la presenza di un cittadino straniero che avrebbe ricevuto minacce di morte da parte di un conoscente.

Poco dopo, dal parco di via Ugo Iarussi, furono uditi distintamente diversi colpi d’arma da fuoco. I militari intervenuti sul posto bloccarono due persone ritenute coinvolte nella sparatoria, entrambe già note alle forze dell’ordine e con numerosi precedenti penali e di polizia.

Nel conflitto a fuoco rimasero feriti una donna e un uomo, colpiti da proiettili.

Nel corso delle perquisizioni i carabinieri hanno sequestrato due pistole con matricola abrasa, ritenute compatibili con quelle utilizzate durante la sparatoria.

Le indagini proseguono per ricostruire con precisione il movente e la dinamica dell’accaduto.