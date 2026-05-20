Taranto, al Teatro Orfeo debutta “Le amiche di Olga”: commedia e mistero nello spettacolo di Clarizio Di Ciaula

TARANTO - Debutta sabato 30 maggio alle ore 21.00 sul palco del Teatro Orfeo di Taranto “Le amiche di Olga”, nuovo spettacolo scritto e diretto da Clarizio Di Ciaula.

La pièce prende avvio da una situazione apparentemente leggera: una scrittrice in crisi creativa, Olga, decide di affittare alcune stanze della propria abitazione a tre donne sconosciute, nella speranza che la convivenza possa offrirle nuovi stimoli e spunti narrativi. L’equilibrio iniziale, però, si incrina progressivamente, lasciando emergere tensioni e dinamiche sempre più ambigue.

Quello che sembra una commedia di relazioni quotidiane si trasforma gradualmente in una vicenda dai tratti più oscuri, con venature da giallo psicologico. L’arrivo inatteso della psicoterapeuta della protagonista rappresenta un punto di svolta narrativo, aprendo a una lettura più profonda e destabilizzante degli eventi.

Lo spettacolo è portato in scena dalla Compagnia del Teatro Orfeo, nata dal percorso formativo della Scuola di Recitazione del teatro tarantino, giunta al decimo anno di attività. Un progetto che ha consolidato nel tempo un gruppo stabile di interpreti e una produzione teatrale continuativa.

In scena Deborah De Tommaso, Valentina Ferrari, Clarissa Guida, Ketty Monetti, Margot Pompilio e Ilaria Taurino.

“Le amiche di Olga” si sviluppa così sul confine tra realtà e percezione, esplorando fragilità interiori, relazioni e segreti, in una narrazione che alterna leggerezza iniziale e crescente inquietudine.

Lo spettacolo conferma il lavoro del Teatro Orfeo sulla formazione e sulla crescita di nuovi percorsi scenici, offrendo agli allievi della scuola di recitazione l’occasione di confrontarsi con una produzione originale davanti al pubblico.

Info e biglietti: 099 4533590 – 329 0779521 | www.teatrorfeo.it | info@teatrorfeo.it