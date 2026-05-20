Taranto, al via i corsi del Just Transition Fund: formazione e sostegno al reddito per 750 lavoratori dell’indotto ex Ilva

TARANTO - Partono oggi i primi percorsi formativi dell’Avviso, intervento da 15 milioni di euro finanziato nell’ambito del Programma nazionale, destinato ad almeno 750 lavoratori in cassa integrazione straordinaria dell’indotto ex Ilva.

Il progetto, curato dalla Sezione Politiche e Mercato del Lavoro della Regione Puglia, punta a sostenere i lavoratori coinvolti nei processi di transizione industriale attraverso percorsi di riqualificazione e aggiornamento professionale, con l’obiettivo di favorirne il reinserimento nel mercato del lavoro.

I corsi, gratuiti e in presenza, saranno organizzati in gruppi da 8 a 15 partecipanti e si concentreranno su settori considerati strategici per il futuro del territorio, tra cui green economy, blue economy, industria culturale e innovazione digitale. È prevista inoltre un’indennità di frequenza di circa 1.000 euro per ogni percorso completato, come misura di sostegno al reddito.

Secondo l’assessore regionale allo Sviluppo economico, l’intervento rappresenta una misura di accompagnamento nella fase di transizione industriale, con un duplice obiettivo: garantire un supporto economico immediato e rafforzare le competenze dei lavoratori in settori emergenti.

Il primo avvio riguarda i corsi di informatica, considerati competenze trasversali fondamentali, a cui seguiranno progressivamente le altre attività formative previste dal programma.