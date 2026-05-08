Taranto, rapine nei supermercati con maschere di carnevale: arrestati due uomini

TARANTO – Maschere di carnevale sul volto e pistola in pugno per seminare il panico nei supermercati del capoluogo jonico. La Polizia di Stato ha arrestato due pregiudicati di 46 e 41 anni, accusati di due rapine aggravate e di un tentato furto in un centro benessere.

L’ordinanza di custodia cautelare in carcere è stata eseguita dagli agenti della Squadra Volante su disposizione del gip del Tribunale di Taranto, su richiesta della Procura.

Secondo la ricostruzione degli investigatori, il primo episodio risale al 13 settembre scorso: i due, arrivati a bordo di uno scooter bianco e con il volto coperto da maschere di carnevale, avrebbero fatto irruzione in un supermercato, costringendo il personale a consegnare, sotto la minaccia delle armi, il registratore di cassa contenente circa 650 euro, per poi fuggire rapidamente.