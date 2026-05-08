Bari, arrestato 30enne a Japigia dopo inseguimento: aveva una pistola clandestina

BARI – Attimi di tensione nel quartiere Japigia, dove un uomo italiano di circa 30 anni è stato arrestato dopo un inseguimento a piedi nei pressi del Palaflorio.

Il fatto è avvenuto nella serata di ieri, intorno alle ore 22, durante un controllo del territorio. Gli agenti hanno fermato il sospettato trovandolo in possesso di una pistola clandestina completa di munizioni.

Alla vista delle forze dell’ordine, l’uomo avrebbe tentato la fuga a piedi, ma è stato raggiunto e bloccato poco dopo dagli operatori.

L’arma è stata sequestrata. Il 30enne dovrà ora rispondere delle accuse di detenzione di arma clandestina e porto abusivo di armi.