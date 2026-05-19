Tennis, Alcaraz fuori da Wimbledon: “Non sono ancora pronto a giocare”

MADRID - Il tennista spagnolo Carlos Alcaraz ha annunciato il ritiro dalla stagione sull’erba, compreso il torneo di Wimbledon, a causa di problemi al polso.

L’annuncio è arrivato tramite un messaggio pubblicato sui suoi canali social, in cui il numero uno spagnolo ha spiegato che il recupero sta procedendo positivamente, ma non abbastanza da permettergli il rientro in campo in condizioni competitive.

“Mi sento molto meglio, ma purtroppo non sono ancora pronto per giocare”, ha dichiarato Alcaraz, confermando l’assenza sia dal torneo del Queen’s che da Wimbledon, due appuntamenti considerati centrali della stagione su erba.

Il tennista ha espresso rammarico per la rinuncia, sottolineando il legame speciale con entrambi i tornei e assicurando la volontà di tornare il prima possibile all’attività agonistica: “Continueremo a lavorare duramente per tornare il prima possibile”.

L’assenza di Alcaraz rappresenta un’assenza significativa nel tabellone del Grande Slam londinese, uno dei tornei più prestigiosi del circuito.