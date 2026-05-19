Tiziano Ferro, conto alla rovescia per “Sono un grande (Deluxe)” e il tour negli stadi 2026. L'8 luglio tappa al San Nicola di Bari

MILANO – È ufficiale il conto alla rovescia per il ritorno discografico e live di Tiziano Ferro, che si prepara a pubblicare “SONO UN GRANDE (DELUXE)”, nuova edizione del disco uscito lo scorso autunno.

L’album sarà disponibile dal 22 maggio in digitale e dal 29 maggio nei negozi fisici, anche in edizioni speciali con poster e versione autografata. Tra le novità principali spiccano diverse collaborazioni inedite con artisti della scena italiana contemporanea.

Nel progetto figurano infatti i brani “XXDONO” con Lazza, “SUPERSTAR” con Giorgia, “FELICI A METÀ” con Shiva, “XXVERSO” con Ditonellapiaga e “TI SOGNAI” con Ariete, oltre a nuovi brani come “UNICO” e “A NAPOLI”.

Una tracklist ricca di collaborazioni

Il disco deluxe comprende in totale 19 tracce, tra cui anche titoli storici e nuove versioni, confermando una struttura che unisce inediti e repertorio consolidato. L’operazione segna un ulteriore capitolo del percorso discografico dell’artista, che amplia il dialogo con le nuove generazioni della musica italiana.

Parte il tour “STADI 26”

Parallelamente, cresce l’attesa per il ritorno live negli stadi con il tour “STADI 26”, prodotto da Live Nation, che prenderà il via il 30 maggio 2026 da Lignano.

Il calendario prevede 12 date nei principali stadi italiani, tra cui doppie tappe a Milano e Roma e appuntamenti a Torino, Napoli, Bari e Messina. La data barese è fissata per l’8 luglio allo Stadio San Nicola.

Secondo quanto comunicato, il tour ha già registrato circa 400mila biglietti venduti, confermando un forte interesse per il ritorno dell’artista sui grandi palchi.

Con una carriera ventennale e oltre venti milioni di dischi venduti nel mondo, Tiziano Ferro si prepara così a un nuovo ciclo artistico che unisce pubblicazione discografica e ritorno negli stadi italiani.