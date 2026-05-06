Terlizzi, Graduation Day della Scuola di Politica “Prime Minister”: al termine la II edizione

TERLIZZI - Sabato 9 maggio 2025, alle ore 19:00, presso il MAT Laboratorio Urbano, si terrà il Graduation Day della II edizione della Scuola di Politica “Prime Minister”, momento conclusivo di un percorso formativo durato otto mesi e dedicato a giovani donne tra i 14 e i 19 anni.

“Prime Minister” è un progetto nazionale di formazione politica sulla leadership femminile giovanile, attivo in tutta Italia con una rete di 14 scuole. L’obiettivo è promuovere una nuova generazione di leader consapevoli, capaci di incidere sui processi decisionali e di generare impatto sociale attraverso competenze politiche e visione civica.

Le partecipanti dell’edizione terlizzese, il gruppo delle “Spregiudicate”, hanno affrontato un percorso laboratoriale e partecipativo su temi centrali del dibattito contemporaneo: potere, corpo, autodeterminazione e violenza di genere. Il cammino formativo è stato arricchito da incontri con ospiti e realtà attive del territorio.

Il percorso è stato guidato dallo staff composto da Adriana Angarano, Donatella Azzollini, Mariagrazia de Chirico, Rossella Blasi, Roberta Cagnetta e Noemi Bindo.

«Accompagnare queste ragazze è stato un atto politico prima ancora che educativo – ha dichiarato Mariagrazia De Chirico – Le abbiamo viste trasformarsi in soggetti consapevoli, capaci di nominare il mondo e immaginare come cambiarlo».

Durante la serata sarà presentata la performance collettiva “I panni sporchi si lavano insieme”, realizzata dalle partecipanti sotto la guida dell’artista Nicoletta de Santoli, come restituzione creativa e politica del percorso svolto.

«L’arte performativa e la politica condividono la stessa radice: occupare uno spazio comune con il proprio corpo e assumersi la responsabilità di essere visibili», ha aggiunto Adriana Angarano. «Questo è ciò che Le Spregiudicate hanno imparato in questa edizione grazie alla guida di Nicoletta de Santoli».

A consegnare i diplomi alle giovani partecipanti saranno Cristina Tajani, senatrice della Repubblica Italiana, Francesca Bottalico, delegata alla Cultura per la Città Metropolitana di Bari, il sindaco di Terlizzi Michelangelo de Chirico, il sindaco di Corato Corrado de Benedictis, il vicesindaco di Ruvo Antonio Mazzone e l’artista Nicoletta de Santoli.

L’evento è aperto alla cittadinanza.



