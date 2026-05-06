Lecce, Coulibaly in dubbio per la Juventus: possibile forfait del centrocampista maliano

FRANCESCO LOAICONO - Il centrocampista del US Lecce, Lassana Coulibaly, è in dubbio per la sfida di sabato 9 maggio alle 20:45 contro la Juventus, in programma allo stadio Stadio Via del Mare, valida per la 36ª giornata di Serie A.

Il giocatore maliano sta facendo i conti con problemi muscolari che ne mettono in forte dubbio la presenza. In questa stagione Coulibaly ha collezionato 30 presenze con la maglia giallorossa, confermandosi elemento centrale nello scacchiere salentino.

Nel corso della sua carriera ha militato in diversi club europei, tra cui Salernitana, Angers SCO, Cercle Brugge, Glasgow Rangers e SC Bastia, oltre a varie esperienze nelle giovanili dello stesso Bastia e all’JMG Bamako.

Con la nazionale del Mali, Coulibaly è stato un punto fermo, totalizzando 55 presenze con la selezione maggiore e 3 con l’Under 23.

In caso di forfait, il tecnico del Lecce potrebbe affidarsi a Gandelman per sostituirlo a centrocampo. L’obiettivo della squadra salentina resta la conquista della salvezza in questo campionato di Serie A.