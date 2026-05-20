Termoli: disposta autopsia per la 27enne morta in scooter, aperti accertamenti sulla dinamica

TERMOLI - La Procura di Larino ha disposto l’autopsia su Latifa Jdid, 27enne nata da genitori marocchini e cresciuta a Corato, deceduta nella serata di domenica in un incidente stradale avvenuto alla periferia di Termoli, lungo la strada statale 87.

La giovane è rimasta vittima dello schianto dello scooter contro il guardrail. Per chiarire con precisione le cause del decesso e le eventuali responsabilità, gli inquirenti hanno inoltre disposto una consulenza tecnica sulla dinamica del sinistro.

Parallelamente, la Polizia Stradale sta proseguendo gli accertamenti per ricostruire in modo dettagliato quanto accaduto e completare la relazione sull’incidente.