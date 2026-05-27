Tragico incidente sulla Mesagne–San Vito: morta una donna, grave la figlia 17enne

MESAGNE - Drammatico incidente stradale in contrada Canali, lungo la strada provinciale che collega Mesagne e San Vito dei Normanni. Nel violento impatto sono rimaste coinvolte tre automobili: una Volkswagen Polo, una Lancia Y e una Renault Clio.

A perdere la vita è stata Maria Rosaria Console, 54 anni, residente a San Vito dei Normanni, che si trovava alla guida della Lancia Y.

Grave la figlia minorenne

Nell’incidente è rimasta gravemente ferita anche la figlia diciassettenne della vittima, trasportata in codice rosso all’Ospedale Perrino.

Le sue condizioni sono considerate serie e la ragazza è attualmente ricoverata sotto osservazione.

Complesso intervento dei soccorsi

Sul posto sono intervenute quattro ambulanze del 118 insieme ai Vigili del Fuoco, che hanno lavorato a lungo per estrarre i feriti dalle lamiere dei veicoli coinvolti.

Le operazioni di soccorso e messa in sicurezza della carreggiata si sono protratte per diverso tempo, data la gravità dell’impatto.

Indagini sulla dinamica

Gli accertamenti sono affidati alla Polizia Locale, che ha avviato i rilievi necessari per ricostruire l’esatta dinamica dello schianto e stabilire eventuali responsabilità.

Per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi tecnici, la strada provinciale è stata temporaneamente chiusa al traffico.