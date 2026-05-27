Conversano, Porta Tarantina torna visibile dopo il restauro: “Un colpo d’occhio straordinario”

CONVERSANO - Nuovo passo avanti nel programma di riqualificazione del centro storico di Conversano. In via Bolognini è stata rimossa l’impalcatura che negli ultimi mesi avvolgeva Porta Tarantina, uno degli accessi monumentali più rappresentativi della città antica.

La rimozione delle strutture di cantiere ha restituito alla vista l’intera facciata della porta storica, mettendo in evidenza il risultato del restauro e offrendo a cittadini e visitatori un impatto visivo immediatamente percepibile.

Un intervento inserito nel programma Pinqua

Il recupero di Porta Tarantina rientra nel più ampio progetto di rigenerazione urbana finanziato attraverso i fondi Pinqua dedicati ai borghi storici.

Il piano comprende quattro linee di intervento che interessano diversi elementi del patrimonio urbano e architettonico cittadino: dagli archi storici alle fontane dell’Acquedotto Pugliese, dalla nuova toponomastica fino al recupero dell’immobile di Vico III Schiavelli.

Restauro e valorizzazione del patrimonio storico

L’intervento su Porta Tarantina include anche il recupero della torre sovrastante, destinata a diventare un nuovo punto panoramico sul centro storico, oltre alla riqualificazione del marciapiede di via Tarantini, già completata.

Il restauro punta non solo alla conservazione dell’elemento architettonico, ma anche alla valorizzazione dell’identità storica e urbana della città.

“Le porte raccontano l’identità della città”

Soddisfazione è stata espressa dal sindaco Giuseppe Lovascio, che ha sottolineato il valore simbolico e culturale dell’intervento.

«Vedere Porta Tarantina tornare a mostrarsi in tutta la sua bellezza è un’emozione forte», ha dichiarato il primo cittadino. «Ogni intervento restituisce identità alla città e rafforza il legame tra Conversano e la sua storia».

Lovascio ha inoltre evidenziato come le porte storiche rappresentino il primo elemento di contatto con una città, capaci di raccontarne storia e atmosfera ancora prima di attraversarle.

Il progetto di riqualificazione del centro storico prosegue così nel percorso di recupero e valorizzazione del patrimonio monumentale conversanese, con l’obiettivo di coniugare tutela storica e nuova fruibilità urbana.