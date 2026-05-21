Trani, autista del bus aggredito dopo il caso del 15enne disabile: frattura allo zigomo e 30 giorni di prognosi

TRANI - Ha riportato una frattura allo zigomo sinistro, diverse escoriazioni e una prognosi di 30 giorni l’autista del pullman coinvolto, nei giorni scorsi a Trani, nella vicenda del presunto pugno sferrato a un 15enne disabile.

A riferire l’accaduto all’Amet, l’azienda di trasporto pubblico locale, è stato lo stesso conducente, che ha raccontato di essere stato aggredito da tre persone mentre stava lasciando il mezzo nel parcheggio.

L’uomo ha denunciato tutto alla polizia, spiegando di non conoscere gli autori dell’aggressione. Gli investigatori stanno ora cercando di chiarire la dinamica dei fatti e di identificare i responsabili.

Al momento non viene escluso un possibile collegamento tra i due episodi: da un lato il presunto pugno al minore disabile, dall’altro il successivo pestaggio subito dall’autista del bus. Le indagini sono in corso.