Bari, inaugurata la mostra “Letteral-mente” dell’artista contemporaneo CHriZ

BARI - Si è inaugurata oggi, giovedì 21 maggio alle 18, la mostra personale dell’artista contemporaneo CHriZ intitolata “Letteral-mente”, ospitata fino a sabato 13 giugno alla Galleria SanGiorgioArte di Bari, in via Sparano 79. Grande successo di pubblico ha caratterizzato l’inaugurazione.

Le creazioni di CHriZ si identificano come strutture complesse. L’artista, che lavora con un alfabeto figurativo, crea immagini usando le lettere: il linguaggio diventa così materia, identità e forma. Non parte dall’immagine, ma da ciò che la precede.

Si tratta di un approccio unico e originale all’arte contemporanea, in cui le lettere non sono usate come parole ma come elementi generativi: un vero e proprio DNA visivo da cui emergono corpi, volti e anatomie interiori.

Al centro del lavoro di CHriZ vi è l’idea della parola come atto originario. Le lettere, isolate dalla funzione linguistica, vengono ripetute, sovrapposte e compresse fino a generare una struttura visiva complessa.

Le opere si presentano come sistemi duali: da lontano appaiono figure riconoscibili, mentre da vicino si trasformano in paesaggi tipografici frammentati. Ogni lavoro nasce da un gesto ripetuto e stratificato. Lettera dopo lettera, la superficie si costruisce attraverso accumulo e densità. Il processo è lento, fisico, quasi rituale. Non esiste un disegno iniziale definito: l’immagine si rivela progressivamente, come se fosse già contenuta nella struttura.

“Con Letteral-mente presento un percorso in cui la lettera abbandona la parola per diventare materia, immagine e presenza – dichiara l’artista –. Attraverso stratificazioni manuali di segni alfabetici, costruisco volti, corpi e identità che emergono dal buio come apparizioni contemporanee. Invito lo spettatore a guardare oltre la superficie: non leggere l’opera, ma attraversarla”.

Rosa Anna Pucciarelli, docente di Anatomia, Illustrazione scientifica e Morfologia presso l’Accademia di Belle Arti di Bari, ha curato il catalogo della mostra, introducendo l’inaugurazione e illustrando i dettagli dell’esposizione.

“L’artista – afferma – sottolinea il concetto di visione e riflessione anche con il titolo della collezione, ‘Letteral-mente’, sottoponendo lo spettatore a un esercizio di ‘riflessione’ ottica: una superficie liscia e scura assorbe la maggior parte della luce, ma riflette nitidamente i raggi provenienti da un oggetto luminoso, creando un forte contrasto. L’occhio percepisce l’immagine riflessa come se fosse dietro la superficie nera, e non sulla superficie stessa”.

Chi osserva un’opera di CHriZ, dunque, non vedrà mai la stessa immagine due volte. A seconda del punto di vista e della sensibilità personale, l’opera assume forme e significati differenti. L’osservatore è chiamato a una vera e propria operazione di re-identificazione, rigenerando ogni volta l’opera stessa.

Anche la scelta dei materiali ha un ruolo centrale nel linguaggio artistico di CHriZ: lettere applicate su pannelli metallici neri e lucidi di grandi dimensioni.

Tra le collezioni principali dell’artista figurano “Portraits”, “Masks” e “Invisible Code / Words”, tutte accomunate dalla ricerca sull’identità e sulla trasformazione del linguaggio in immagine.

La mostra sarà visitabile dal martedì al venerdì dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19, mentre il sabato dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 16.30 alle 19.30.

Nato nel 1970, CHriZ ha sviluppato il suo percorso artistico partendo dal mondo della tipografia, respirando sin da bambino il profumo dell’inchiostro e osservando il lavoro del padre. Negli ultimi anni il suo lavoro ha ottenuto visibilità internazionale con esposizioni a Dubai, Berlino, Londra, Volterra e Parigi, negli spazi del Parc André Citroën dedicati all’arte contemporanea.