Turismo accessibile, a Valenzano il laboratorio del progetto “L’A.L.V.E.A.R.E.”

VALENZANO - Fare del turismo accessibile uno strumento concreto di inclusione e sviluppo territoriale. È questo l’obiettivo del nuovo appuntamento del progetto “L’A.L.V.E.A.R.E. – Accompagnare Lentamente Valorizzando Esperienze Antiche e Rievocando Emozioni”, in programma domani 26 maggio alle ore 10 nel Municipio di Valenzano.

L’iniziativa rientra nel percorso promosso dall’ATS composta da 24 partner pugliesi e quattro Comuni coinvolti: Andrano, Mola di Bari, Valenzano e Cerignola. Capofila del progetto è ESCOOP – European Social Cooperative, realtà impegnata nella progettazione sociale e nella costruzione di reti territoriali inclusive.

Il laboratorio partecipativo sarà dedicato al confronto tra famiglie, associazioni, operatori turistici, strutture ricettive e cittadini, con l’obiettivo di creare una rete regionale capace di rendere la Puglia sempre più accessibile e accogliente.

Il progetto punta a promuovere un modello di turismo inclusivo rivolto alle persone con bisogni speciali, valorizzando anche i territori meno conosciuti e favorendo la connessione tra aree costiere, percorsi rurali ed entroterra.

“Vogliamo costruire una rete concreta tra territori, famiglie, associazioni e operatori affinché il turismo accessibile diventi una reale opportunità di inclusione, crescita sociale e sviluppo per tutta la Puglia”, ha dichiarato Pasquale Panico, presidente di ESCOOP e capofila dell’ATS.

Per i promotori il concetto di accessibilità non riguarda soltanto l’eliminazione delle barriere architettoniche, ma coinvolge l’intera esperienza del viaggio: dall’accoglienza alla mobilità, fino ai servizi e all’autonomia della persona.

L’incontro è aperto a persone con disabilità e familiari, guide turistiche, tour operator, ristoratori, albergatori, operatori culturali e socio-sanitari. I laboratori saranno curati dalla Cooperativa Sociale L’Integrazione e dalla Cooperativa Sociale Aliante e affronteranno i temi della disabilità, dell’accessibilità e del diritto al viaggio.

Aggiornamenti e attività del progetto saranno pubblicati sui canali social ufficiali Facebook e Instagram dedicati a “L’A.L.V.E.A.R.E.”.