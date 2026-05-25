Uomo ferito da un colpo di pistola a San Giovanni Rotondo: indagano i carabinieri

SAN GIOVANNI ROTONDO - Momenti di tensione nella tarda serata di ieri a San Giovanni Rotondo, dove un uomo di 50 anni è rimasto ferito dopo essere stato raggiunto da un colpo di pistola all’addome.

Secondo una prima ricostruzione, l’uomo si trovava all’esterno di un’abitazione quando è stato esploso il colpo che lo ha ferito. Immediato l’intervento dei soccorsi: il 50enne è stato trasportato in ospedale, dove è stato ricoverato. Le sue condizioni, stando alle prime informazioni, non sarebbero gravi.

Sul luogo dell’accaduto sono intervenuti i carabinieri, che hanno avviato le indagini per chiarire la dinamica dell’episodio e individuare eventuali responsabili.

Tra le ipotesi al vaglio degli investigatori ci sarebbero anche possibili contrasti maturati nell’ambito di rapporti personali.