Violento schianto sulla statale 275 a Surano: grave motociclista 49enne

SURANO - Grave incidente nel pomeriggio lungo la strada statale 275, all’altezza di Surano. Per cause ancora in fase di accertamento, si sono scontrati violentemente un’auto e una motocicletta.

Ad avere la peggio è stato il centauro, un avvocato di 49 anni originario di Maglie e figlio di un noto penalista del foro locale.

L’impatto è stato particolarmente violento e ha reso necessario l’immediato intervento dei sanitari del 118. Il professionista è stato soccorso sul posto e trasportato d’urgenza all’Ospedale Vito Fazzi, dove si trova ricoverato sotto osservazione medica.

Sulla dinamica dell’incidente sono in corso gli accertamenti delle autorità competenti.