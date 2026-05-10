Trani, successo per “Voce e Anima”: giovani talenti protagonisti al NOMOS Open Space

TRANI - Trani ha ospitato una serata dedicata alla musica e alla valorizzazione dei giovani artisti con “Voce e Anima”, il concerto organizzato dall’Associazione Musicale Arcadia presso il NOMOS Open Space sotto la direzione artistica del maestro Roberto Fasciano.

Protagonisti dell’evento sono stati Andrea Spina e Giada Di Feo, giovani interpreti che hanno proposto un percorso musicale intenso accompagnandosi rispettivamente al pianoforte e alla chitarra. Il repertorio ha spaziato dal cantautorato italiano ai grandi classici internazionali, coinvolgendo il pubblico in un’esperienza emotiva e narrativa.

Particolarmente apprezzato il coinvolgimento diretto dei due artisti, che hanno introdotto i brani condividendone significati, riflessioni personali e percorsi interiori. Giada Di Feo ha sviluppato il proprio percorso artistico sul tema dell’impermanenza e del rapporto tra interiorità e realtà esterna, mentre Andrea Spina ha costruito il repertorio sulle diverse sfumature dell’amore.

L’evento ha rappresentato pienamente la filosofia culturale dell’Associazione Musicale Arcadia, impegnata da anni nella formazione delle nuove generazioni attraverso attività didattiche, concerti, laboratori e produzioni musicali.

Negli ultimi anni l’associazione ha consolidato il proprio ruolo nel panorama culturale del territorio grazie a una progettualità sempre più ampia, orientata alla qualità artistica e alla crescita dei giovani musicisti.

La serata si è conclusa con una calorosa partecipazione del pubblico, confermando il valore di iniziative che riportano la musica al centro come esperienza di ascolto, condivisione e crescita personale.