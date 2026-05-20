'Women for Progress 2026', a Nardò il 1° giugno la conferenza stampa dell'XI edizione



Nel castello della città messapica, sedici "Ambasciatrici del Progresso", da tutto il mondo, presenteranno alla stampa i loro progetti su salute, ambiente e diritti umani





NARDÒ (LE) – Sarà il Castello Acquaviva di Nardò ad ospitare, lunedì 1° giugno alle 10, la conferenza stampa di presentazione dell'undicesima edizione di "Women for Progress – Donne a sostegno del mondo", l'evento internazionale organizzato dall'associazione culturale "In Progress" di Taranto, in programma a Santa Maria di Leuca dal 29 maggio al 7 giugno.





Sarà presente anche Khrystma Siberth, la giovane brasiliana vincitrice dell'edizione 2025, che grazie a Women for Progress ha potuto realizzare, nel suo Paese, il suo sogno: garantire in modo ecosostenibile acqua potabile a 400 famiglie della comunità rurale di Vila Princesa, nel bacino del Rio delle Amazzoni. Con lei, ci saranno anche le sedici "Ambasciatrici del Progresso" provenienti da tutto il mondo, pronte a partecipare all’edizione 2026 con progetti finalizzati alla promozione e alla tutela di salute, ambiente e diritti umani: tre focus strategici per favorire l'uguaglianza di genere e l'inclusione sociale, nel solco dei 17 obiettivi dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile.





Alla conferenza saranno presenti anche i ragazzi dei gruppi scout Agesci Nardò, che saranno coinvolti nella realizzazione di interviste, reportage e contenuti multimediali, per un percorso di osservazione e approfondimento sui temi cardine di Woman for Progress, con l’obiettivo di trasformare l’esperienza vissuta in attività di partecipazione e sensibilizzazione.





Dopo la conferenza stampa, le delegazioni straniere partecipanti saranno accompagnate alla scoperta delle bellezze della città messapica.





L'evento internazionale "Women for Progress" è insignito, tra gli altri, dell'Alto Patrocinio del Parlamento europeo e del patrocinio del Ministero del Turismo, oltre a quello concesso dalla città che ospita questo appuntamento, che è parte di un intenso programma di ben dieci giorni.



