Andria, maxi operazione antidroga: 40 misure cautelari eseguite dalla Polizia

ANDRIA - Maxi operazione antidroga della Polizia di Stato ad Andria. Dalle prime ore della giornata gli agenti della sezione Antidroga della Squadra Mobile della Questura stanno eseguendo 40 misure cautelari disposte dal Tribunale di Trani su richiesta della Procura della Repubblica di Trani.

L’inchiesta ha preso di mira una presunta organizzazione ritenuta responsabile di aver creato una fitta rete di spaccio di sostanze stupefacenti sul territorio.

Indagine coordinata dalla Procura di Trani

Il provvedimento cautelare è stato emesso al termine di un’articolata attività investigativa coordinata dalla Procura di Trani, che avrebbe consentito agli investigatori di ricostruire ruoli, dinamiche e modalità operative del gruppo.

Le persone coinvolte sono accusate, a vario titolo, di reati legati al traffico e allo spaccio di droga.

Operazione in corso

Le operazioni sono tuttora in corso e vedono impegnati numerosi agenti della Polizia di Stato nell’esecuzione delle misure cautelari e nelle attività di perquisizione.

Ulteriori dettagli sull’indagine e sui risultati dell’operazione saranno resi noti nelle prossime ore dagli inquirenti.