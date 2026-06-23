Bari e Vietnam, il sindaco Leccese incontra l’ambasciatrice Nguyen Phuong Anh: “Al lavoro per nuove collaborazioni e un possibile gemellaggio”

BARI - Il sindaco di Bari Vito Leccese ha incontrato questa mattina a Palazzo di Città l’ambasciatrice della Repubblica Socialista del Vietnam in Italia, Nguyen Phuong Anh, per avviare un confronto su nuove opportunità di collaborazione tra il capoluogo pugliese e il Paese asiatico.

L’incontro si inserisce nel quadro del rafforzamento delle relazioni tra Italia e Vietnam, cresciute negli ultimi anni sul piano istituzionale, economico e culturale, e segue gli appuntamenti che la delegazione vietnamita ha avuto nei giorni scorsi con la Regione Puglia e con le istituzioni accademiche del territorio.

Al colloquio hanno partecipato anche la Cav. Maily Anna Maria Nguyen, presidente della Fondazione Italia-Vietnam, e l’ingegnere Vincenzo Sassanelli, membro del Comitato Cooperazione Sviluppo della Fondazione Italia-Vietnam per la Puglia.

Durante l’incontro sono state analizzate possibili aree di collaborazione tra Bari e il Vietnam, con particolare attenzione ai settori delle energie rinnovabili, dell’innovazione tecnologica, dei big data e della trasformazione dei prodotti ittici.

“Abbiamo riscontrato numerosi punti di contatto tra la Puglia e il Vietnam, sia dal punto di vista economico sia per la comune vocazione all’innovazione e alla sostenibilità – ha dichiarato il sindaco Vito Leccese -. Bari vuole continuare a rafforzare la propria dimensione internazionale costruendo relazioni stabili con realtà dinamiche e in forte crescita”.

“L’incontro di oggi rappresenta un primo passo concreto verso nuove opportunità di collaborazione – ha aggiunto il primo cittadino – e verso un dialogo che auspichiamo possa tradursi presto in progetti condivisi, scambi istituzionali e, perché no, in un futuro gemellaggio”.