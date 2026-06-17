Bari, il nuovo aperitivo si corre: dopo la corsa tutti in spiaggia con la pizza

BARI -

Correre sul lungomare, ritirare una pizza e poi sedersi in spiaggia a guardare il mare. A Bari nasce un nuovo modo di vivere l’estate e la socialità: non un semplice aperitivo, ma un’esperienza che mette insieme movimento, benessere e condivisione.

È successo martedì 16 giugno sulla spiaggia di Pane e Pomodoro, dove il FUSH Run Club e ARTE - Sapori • Pizza • Talenti hanno organizzato una speciale Social Run che ha coinvolto oltre cinquanta ragazzi.

L’appuntamento è partito dal Park&Ride di Pane e Pomodoro con due percorsi di corsa, uno da 5 chilometri e uno più lungo da 8/10 chilometri. Nessuna gara e nessuna sfida contro il tempo: l’obiettivo era semplicemente stare insieme, muoversi e riscoprire il lungomare cittadino attraverso un’esperienza collettiva.

Al termine della corsa, i partecipanti hanno ricevuto la pizza offerta da ARTE e si sono spostati sulla spiaggia per il momento più atteso della serata: mangiare insieme davanti al mare, trasformando una normale uscita sportiva in un’occasione di incontro e relazione.

L’iniziativa intercetta una tendenza sempre più diffusa: il benessere non riguarda soltanto l’attività fisica o una corretta alimentazione, ma anche la capacità di creare legami, condividere tempo di qualità e vivere gli spazi urbani in modo nuovo.

Nata a Bari nel novembre 2025, FUSH Run Club è partita dall’idea di una corsa senza pressioni, aperta a tutti e lontana dalla logica della competizione. In pochi mesi la community è cresciuta fino a diventare una delle realtà running più attive del territorio, con migliaia di persone coinvolte sui social e una rete di partecipanti che utilizza la corsa come strumento di aggregazione.

Accanto a FUSH, ARTE ha portato fuori dal locale il proprio concetto di convivialità. Il ristorante-pizzeria e galleria d’arte ha costruito la propria identità sulla possibilità di condividere la stessa tavola anche tra persone con esigenze alimentari differenti, grazie a proposte senza glutine, senza lattosio e vegane realizzate con una doppia cucina dedicata.

Durante la serata era presente anche il food truck di Bar Project, contribuendo a rendere l’appuntamento un momento di festa e incontro.

La collaborazione tra FUSH e ARTE rappresenta un esempio di come realtà del territorio possano creare nuove occasioni di partecipazione, unendo sport, cultura gastronomica e socialità. Un modello che punta a una città sempre più vissuta, inclusiva e attenta alla qualità della vita.

Per ringraziare i partecipanti alla Social Run, ARTE ha inoltre previsto uno sconto del 15% su una spesa minima di 20 euro presso il locale: perché il benessere, dopo la corsa, continua anche nei luoghi dove le persone scelgono di incontrarsi.