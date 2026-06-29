Barletta Piano Festival, il ventennale si apre con un omaggio al grande melodramma

BARLETTA - Prende ufficialmente il viala ventesima edizione del, che celebra il prestigioso traguardo del ventennale con una serata dedicata alla grande tradizione del melodramma italiano. L'appuntamento è fissato allenella sala climatizzata dell'Hotel La Terrazza di Barletta.

Protagonisti del recital "Opera... che passione!" saranno il basso-baritono Domenico Colaianni e il soprano Claudia Urru, accompagnati al pianoforte da Gregorio Goffredo. Il programma propone alcune delle pagine più celebri del repertorio operistico firmate da Gioachino Rossini, Gaetano Donizetti, Nino Rota e Giacomo Puccini, con brani tratti da La Cenerentola, Il Barbiere di Siviglia, Don Pasquale, L'Elisir d'amore, Il cappello di paglia di Firenze e il celebre O mio babbino caro da Gianni Schicchi.

Diretto dal maestro Pasquale Iannone, il festival è organizzato dagli Amici della Musica "Mauro Giuliani", presieduti da Francesco Caporale, con il sostegno del Ministero della Cultura, della Regione Puglia, del Comune di Barletta e di sponsor privati.

Domenico Colaianni vanta una lunga carriera internazionale che lo ha portato sui palcoscenici dei principali teatri italiani, tra cui il Teatro alla Scala di Milano, il San Carlo di Napoli, il Regio di Torino, il Comunale di Bologna e il Teatro Petruzzelli di Bari, collaborando con direttori del calibro di Riccardo Muti, Lorin Maazel, Gustavo Dudamel e Daniele Gatti.

Claudia Urru è considerata una delle voci emergenti più interessanti del panorama lirico italiano e si è esibita alla Royal Opera House di Muscat, al Teatro Greco di Taormina e al Teatro Regio di Torino, distinguendosi anche in importanti concorsi nazionali.

Al pianoforte ci sarà il barlettano Gregorio Goffredo, formatosi alla Juilliard School di New York e protagonista di una brillante carriera internazionale culminata con il debutto alla Carnegie Hall.

L'edizione del ventennale conferma il prestigio raggiunto dal Barletta Piano Festival, che in vent'anni ha ospitato interpreti provenienti dalle più importanti scuole musicali del mondo e vincitori dei maggiori concorsi pianistici internazionali, affermandosi come uno degli appuntamenti di riferimento del panorama concertistico nazionale.

Tutti i concerti inizieranno alle 21.15. Per informazioni è possibile consultare il sito barlettapianofestival.it o contattare il numero 347 6194215.