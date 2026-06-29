Foggia, oggi i funerali delle tre vittime del tragico incidente sulla statale 89
FOGGIA - Si terranno questa mattina, 29 giugno, alle 11, nella cattedrale di Foggia, i funerali delle tre vittime del drammatico incidente stradale avvenuto all'alba di venerdì sulla strada statale 89, tra Foggia e Manfredonia.
Nello schianto hanno perso la vita Luigi Narciso, 26 anni, sua madre Maria Mammollino, 46 anni, e il compagno della donna, Giuseppe Piscitelli, 48 anni.
Secondo una prima ricostruzione, intorno alle 5 del mattino i tre stavano facendo rientro a Foggia quando l'auto, probabilmente a causa di un colpo di sonno del giovane alla guida, è uscita di strada, ha sbandato per diversi metri e si è schiantata contro una massicciata, ribaltandosi più volte.
La comunità foggiana si stringerà oggi attorno ai familiari delle vittime per l'ultimo saluto nella cattedrale cittadina.