Foggia, oggi i funerali delle tre vittime del tragico incidente sulla statale 89

FOGGIA - Si terranno questa mattina,, alle, nella cattedrale di, i funerali delle tre vittime del drammatico incidente stradale avvenuto all'alba di venerdì sulla strada statale 89, tra Foggia e Manfredonia.

Nello schianto hanno perso la vita Luigi Narciso, 26 anni, sua madre Maria Mammollino, 46 anni, e il compagno della donna, Giuseppe Piscitelli, 48 anni.

Secondo una prima ricostruzione, intorno alle 5 del mattino i tre stavano facendo rientro a Foggia quando l'auto, probabilmente a causa di un colpo di sonno del giovane alla guida, è uscita di strada, ha sbandato per diversi metri e si è schiantata contro una massicciata, ribaltandosi più volte.

La comunità foggiana si stringerà oggi attorno ai familiari delle vittime per l'ultimo saluto nella cattedrale cittadina.