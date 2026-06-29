Monopoli, la Chiesetta di San Giovanni ospita la mostra di Davide Cocozza "Like a Sea of Words"



MONOPOLI - Dall'11 al 18 luglio la Chiesetta di San Giovanni, nel centro storico di Monopoli, ospiterà "Like a Sea of Words", la mostra personale dell'artista Davide Cocozza, promossa dall'Associazione Culturale Cibele con il patrocinio del Comune di Monopoli e in collaborazione con l'Associazione ODV Amici di San Salvatore e Baldovino.

L'inaugurazione è in programma sabato 11 luglio alle ore 20, con ingresso libero. L'esposizione accompagnerà il pubblico in un percorso artistico in cui il mare diventa metafora del pensiero umano e le specie marine si trasformano in parole, simboli e modi di dire, invitando a riflettere sul rapporto tra uomo, natura e ambiente.

La ricerca artistica di Davide Cocozza si distingue per una visione etica e umanitaria dell'arte. Attraverso immagini essenziali e ironiche affronta temi di grande attualità come la tutela dell'ambiente, il rispetto degli animali, la pace, i diritti e la dignità di ogni essere vivente. Le opere reinterpretano proverbi e metafore in chiave contemporanea, stimolando consapevolezza e dialogo.

La mostra sarà visitabile fino al 18 luglio con ingresso gratuito.

«Nel mare ogni pesce segue il banco per sopravvivere. L'uomo, invece, ha la straordinaria possibilità di scegliere la propria direzione. Like a Sea of Words è un invito a ritrovare quella libertà», è il messaggio che accompagna l'esposizione.