Caso Starace, Decaro: “Serve prudenza, nessuna decisione prima degli esiti delle indagini”

BARI - Il presidente della Regione Puglia,, è intervenuto sulla vicenda giudiziaria che coinvolge l’assessora, sottolineando la necessità di attendere gli sviluppi dell’inchiesta prima di assumere qualsiasi decisione.

«Quando un’amministratrice pubblica viene indagata, la mia prima responsabilità è verso l’istituzione che guido», ha dichiarato Decaro, evidenziando come chi ricopre incarichi pubblici debba rispondere non solo sul piano penale ma anche sotto il profilo della reputazione e dell’etica istituzionale.

Il presidente ha ricordato che l’indagine per concussione rappresenta al momento un’ipotesi di reato e che la vicenda è inserita in un contesto familiare particolarmente delicato, segnato da conflitti e fatti denunciati alle autorità competenti. «Questo quadro non solleva nessuno dalle proprie responsabilità, ma impone prudenza e una lettura attenta affidata ai giudici», ha spiegato.

Per questo motivo Decaro ha scelto di non intervenire anticipatamente sul piano politico-amministrativo: «Un’ipotesi di reato non è una condanna e, in una vicenda così intrecciata tra vita pubblica e privata, non credo sia giusto agire d’impulso».

Il governatore ha infine precisato che eventuali valutazioni sul ruolo dell’assessora spettano anzitutto alla stessa Starace e che la Regione assumerà le decisioni necessarie quando emergeranno elementi più chiari dall’attività investigativa. «Quando avremo un quadro più definito, prenderemo le decisioni che la situazione richiederà», ha concluso.